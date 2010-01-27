Що робитиме Порошенко в Лондоні?

Сьогодні, 27 січня, розпочався робочий візит міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до Великої Британії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, програмою візиту передбачено зустрічі міністра з командуванням операції ВМС ЄС з протидії піратству «Аталанта» та операції НАТО з протидії піратству «Океанський щит» (Ocean Shield), участь у міжнародній Лондонській конференції щодо Афганістану, а також низка двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ держав-учасниць Конференції.

На початку візиту П.ПОРОШЕНКО провів низку зустрічей з представниками ЗМІ, зокрема, журналістами української служби ВВС та двох ключових британських видань - The Times та Economist. В центрі уваги британських ЗМІ перебували питання співпраці з ЄС та НАТО, виборчого процесу в Україні та його впливу на зовнішньополітичне майбутнє держави, а також ролі українського персоналу у врегулюванні в Афганістані.

В ході спілкування з журналістами П.ПОРОШЕНКО відзначив позитивну оцінку виборчого процесу в Україні, надану міжнародними спостерігачами від Європарламенту та парламентських асамблей ОБСЄ, Ради Європи, НАТО.

Міністр особливо наголосив на незворотності євроінтеграційного курсу України, а також відзначив важливість переходу до конструктивної співпраці з Росією. Особливо керівник зовнішньополітичного відомства України відзначив важливість та актуальність проведення Міжнародної конференції питань врегулювання ситуації в Афганістані (28 січня 2009 року), а також запевнив у готовності України долучитися до вироблення спільних рішень міжнародної спільноти задля поліпшення стану справ у цій країні.