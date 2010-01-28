У Росії в кризу значно зросло виробництво коньяку і ікри

Криза у російській промисловості оголила несподівані острівці зростання: 2009 року двозначні цифри зростання показало виробництво коньяку, ікри і препаратів для наркозу. Про це свідчить доповідь Росстату про промислове виробництво, передає «Рейтер».

А абсолютним рекордсменом за темпами зростання у РФ минулого року стало виробництво шкіряних тек - їх випуск зріс у 8,8 раза - до 2,2 мільйона штук на фоні загального спаду легкої промисловості на 16 відсотків. Услід йдуть шкурки блакитного песця - їх виробництво збільшилося на 34 відсотки, і дитяче взуття - зростання більш як на 16 відсотків.

У фармацевтичній промисловості супутниками наркозу стали знеболюючі і жарознижувальні препарати - їх виробництво збільшилося на 30 відсотків, хоча у цілому галузь впала на 8,3 відсотка.

Коньяк став єдиним винятком у сумній динаміці алкогольної галузі: виробництво спирту і лікеро-горілчаних виробів скоротилося на 1,6 і 7,3 відсотки - до 46,4 мільйонів декалітрів і 113 мільйона відповідно.

У виробництві продуктів харчування, де загальне падіння становило 0,5 відсотка, позицій, що зростали, було більше. Найбільше зросло виробництво швидко заморожених овочів (на 35 відсотків), олії (32,6 відсотка), харчових концентратів (31 відсоток), білково-вітамінних добавок до кормів для тварин (82 відсотка), натуральної кави (43,8 відсотка), свинини (26 відсотків) та ікри (22,2 відсотки).

Гірші показники в індустрії споживання показали виробництво лляних тканин і жіночих пальт, що скоротилося більш ніж на 40 відсотків, а також валянок, де падіння становило 35 відсотків.

У харчовій індустрії найбільше у 2009 році скоротилося виробництво цукру з імпортного сирцю - на 27 відсотків, і кавових напоїв - на 49 відсотків.