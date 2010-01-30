Китай призупинив військову співпрацю зі США

Уряд Китаю призупинив військову співпрацю зі США через плани Вашингтона продати озброєння і військову техніку Тайваню.

Про це повідомляє "Лента.ру".

"Враховуючи шкоду і вкрай негативні наслідки передбачуваних постачань американської зброї на Тайвань, Китай ухвалив рішення призупинити домовленості про візити в рамках військової співпраці зі США", - говориться в заяві Міністерства оборони Китаю.

26 січня 2010 року адміністрація Президента США Барака ОБАМИ схвалила операцію з продажу озброєнь Тайваню на загальну суму 6,5 млрд. дол. Повідомлялося, що США мають намір поставити Тайваню зенітні ракетні комплекси Patriot у модифікації PAC-3, вертольоти UH-60 Black Hawk і устаткування для зв`язку. Проте, США відмовили Тайваню в придбанні винищувачів F-16 і вертольотів Apache через побоювання, що ця дія може значно ускладнити політичні взаємини з Китаєм.

Восени 2009 року Тайвань замовив у США вертольоти Black Hawk і ЗРК Patriot. Ще раніше були направлені запити на придбання винищувачів F-16, які мали замінити більш старі літаки у складі ВПС Тайваню. На початку січня 2010 року продаж зброї Тайваню санкціонував Пентагон.

Востаннє збройову угоду з Тайванем було укладено в 2008 році. Тоді влада Китаю гостро відреагувала на повідомлення про це і практично повністю припинила військову співпрацю зі США, яку було відновлено лише в лютому 2009 року.