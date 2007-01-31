Що робити з Росією?

До 1 березня має бути завершена робота над Планом дій Україна-Росія на 2007-2008 роки.

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, про це домовся сьогодні у Москві глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА у ході зустрічей з керівником Адміністрації Президента РФ Сергієм СОБЯНІНИМ, секретарем Ради безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ та статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Росії Григорієм КАРАСІНИМ.

Як відзначає В.БАЛОГА, зустрічі пройшли у теплій атмосфері. Сторони переговорів констатували, що варто якнайшвидше вирішити всі проблеми, що накопичилися у двосторонніх українсько-російських відносинах, і зберегти традиції слов’янських зв’язків, які наші народи напрацьовували століттями.

Під час зустрічей російська й українська сторони обговорили питання, пов’язані з візитом глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА до Російської Федерації, який заплановано на кінець лютого – початок березня цього року.

У ході переговорів було погоджено, що до 1 березня ц.р. має бути завершена робота над Планом дій Україна-Росія на 2007-2008 роки з тим, щоб передати документи на підпис Президентам України та Росії. Також найближчим часом буде активізовано співпрацю у підготовці Декларації про зміст українсько-російського партнерства. Планується, що цей документ буде підписано у травні-червні цього року в ході другого засідання Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

В.БАЛОГА та його співрозмовники обмінялися думками щодо започаткування переговорного процесу про підготовку Меморандуму з енергетичної співпраці між Україною та Росією на найвищому рівні.

На зустрічах було обговорено низку інших питань українсько-російських відносин. Зокрема, йшлося про пошук шляхів порозуміння в питаннях захисту прав громадян України у зв’язку з набуттям чинності в Російській Федерації нового імміграційного законодавства.

Сторони погодилися в необхідності активнішого залучення Міждержавної комісії Ющенко-Путін до вирішення питань, пов’язаних з гідронавігаційними об’єктами в Криму та розмежуванням Азовсько-Керченської акваторії.

Сторони також висловилися за необхідність припинення спекуляцій щодо мовного питання як в Україні, так і в Росії.

Окрім цього, під час зустрічей порушувалося питання про необхідність розвитку двостороннього співробітництва в гуманітарній сфері. Зокрема, йшлося про спільні заходи зі святкування ювілею Миколи Гоголя.