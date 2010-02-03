Янукович вважає неактуальною діяльність ГУАМ

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неактуальною діяльність міжнародного об`єднання ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час поїздки у Луганську область.

«На мій погляд, певною мірою втрачено актуальність цього союзу чи практичний розвиток цього політичного проекту, тому що я за ці п`ять років чув лише розмови навколо нього, однак не бачив конкретних дій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він пообіцяв, що у разі обрання Президентом України готовий обговорити це та інші питання з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.