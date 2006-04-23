Президент з дружиною відвідали Володимирський собор (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відвідали Великоднє богослужіння у Володимирському соборі в Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, службу відправив предстоятель УПЦ КП патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

У розмові з журналістами Президент ще раз привітав усіх громадян України з Великоднем. «У цей день наша мета була подати сигнал єдності во Христі всім і кожному, незалежно від того, до якого храму чи собору ми ходимо», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави відзначив, що цього року Україна вперше святкує Воскресіння Христове з Благодатним вогнем, привезеним з Єрусалима.

У великодньому кошику президентського подружжя були солодощі. Як пояснив В.ЮЩЕНКО, - це частина родинної традиції. За словами К.ЮЩЕНКО, кожного року на Великдень вона з дітьми випікає паски та розписує писанки.