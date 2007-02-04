Питання про розміщення ПРО в Польщі можуть винести на референдум

Питання про розміщення американських протиракетних установок на території Польщі може бути поставлене на загальнонаціональний референдум. З такою заявою виступив заступник глави уряду Анджей ЛЕППЕР, передає Associated Press.

"Я впевнений, що необхідно провести референдум, щоб визначити думку народу з цього питання", - заявив заступник голови польського уряду, котрий також є міністром сільського господарства країни.

А.ЛЕППЕР зазначив також, що польському уряду слід приймати до уваги думку сусідніх країн з цього питання.

Як повідомлялося, раніше на цьому тижні глава МЗС Польщі Анна ФОТИГА повідомила, що Варшава одержала офіційну ноту США про можливе розміщення елементів системи протиракетної оборони (ПРО). За її словами, у Варшаві вивчають пропозицію Вашингтона. До цього США заявили, що планують розмістити до 2012 р. системи протиракетної оборони в Чехії і Польщі для того, щоб збивати іранські ракети, здатні долітати до Східної Європи.