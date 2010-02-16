В Бельгії зранку розпочався стихійний страйк машиністів поїздів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, страйк охопив більшість локомотивних депо півдня Бельгії. Так, закриті локомотивні депо Монс, Ат, Шарлеруа, Намюр, Брен-Ле-Конт, Льєж та Лувен.

Бельгійські ЗМІ повідомляють про скасування багатьох поїздів в результаті страйку.

Машиністи протестують проти погіршення умов праці, що за їх словами, може призвести до повторення таких трагедій, як та, що сталася зранку 15 лютого на станції Буйзінген неподалік від бельгійської столиці. В результаті зіткнення поїздів на цій станції загинуло 18 людей.