Литвин завтра візьме участь в інавгурації

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН завтра візьме участь в церемонії інавгурації новообраного Президента Республіки Хорватія Іве ЙОСИПОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Як очікується, В.ЛИТВИН в ході робочого візиту до Хорватії також зустрінеться з прем`єр-міністром цієї країни Ядранкою КОСОР та з головою Хорватського Сабору (парламенту) Лукою БЕБИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Хорватії пройшли 10 січня. Опозиціонер І.ЙОСИПОВИЧ одержав 60,29% голосів. Його суперник - мер Загреба Мілан БАНДІЧ - набрав 39,71%.