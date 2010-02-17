Литвин завтра візьме участь в інавгурації
17:37, 17 лютого 2010Світ
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Іве Йосипович набрав 60% голосів
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН завтра візьме участь в церемонії інавгурації новообраного Президента Республіки Хорватія Іве ЙОСИПОВИЧА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
Як очікується, В.ЛИТВИН в ході робочого візиту до Хорватії також зустрінеться з прем`єр-міністром цієї країни Ядранкою КОСОР та з головою Хорватського Сабору (парламенту) Лукою БЕБИЧЕМ.
Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Хорватії пройшли 10 січня. Опозиціонер І.ЙОСИПОВИЧ одержав 60,29% голосів. Його суперник - мер Загреба Мілан БАНДІЧ - набрав 39,71%.
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