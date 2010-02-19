Посольство США має намір спростити оформлення віз громадянам України

Посольство США в Україні вирішило істотно спростити процедуру оформлення нееміграційних віз для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі віце-консул США Бенджамін БЕРРІ.

За його словами, «громадянам України, які бажають відвідати США для навчання, працевлаштування, туризму чи бізнесу, з 26 лютого належить напередодні відвідин Посольства США в Києві заповнити нову електронну анкету для отримання візи – форму DS-160, яка замінить три форми - DS-156, DS-157, DS-158, що використовувалися раніше». Причому бланк анкети розміщено на спеціальному сайті ceac.state.gov, уточнив дипломат. Заповнити анкету можна англійською мовою в режимі он-лайн, навіть не виходячи з дому.

Для зручності сайт надає також послугу перекладу питань на найпоширеніші мови світу. Після заповнення анкети потрібно завантажити свою фотографію і відправити на адресу посольства, а потім роздрукувати лист підтвердження і принести його на співбесіду з представниками дипмісії.

Б.БЕРРІ зазначив, що зміни допоможуть прискорити оформлення віз, а їх вартість буде колишньою - 131 долар.

Віце-консул констатував, що в 2009 році Посольство США видало візи 75% українців, які звернулися. Відмови одержали тільки особи, які вказали в анкетах неправдиві відомості чи «затрималися» понад визначений термін на території США під час попередніх поїздок.