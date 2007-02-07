Автобус, який перекинувся у Польщі, їхав з Києва в Дюссельдорф

За уточненими даними, автобус, що потрапив у ДТП в Польщі, їхав за маршрутом “Київ-Дюссельдорф”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 7 лютого у м.Бохня (40 км від Кракова, Республіка Польща) зазнав аварії автобус київської фірми „Експрес-А”, який за попередніми даними перевозив 46 пасажирів за маршрутом “Київ-Дюссельдорф”.

За неофіційною інформацією, водій не впорався з керуванням і автобус з’їхав з дороги, зіткнувся з деревом та перевернувся.

У результаті ДТП троє загиблих, особи яких встановлюються. 25 пасажирів доставлено до лікарень міст Кракова, Бохні та Бжеско. Після отримання необхідної медичної допомоги, 6 пасажирів виписані з лікарень.

Генеральне консульство України в Кракові продовжує з’ясовувати ситуацію навколо аварії. Справа перебуває на контролі в МЗС України та Посольстві України в Польщі.

Раніше повідомлялося, що автобус їхав за маршрутом “Гамбург-Севастополь”.

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