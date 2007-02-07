Лукашенко зізнався, кому він заздрить

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що жорсткість управління країною сприяла досягненню економічного зростання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив інформаційному агентству Рейтер.

«Буває, що доводиться управляти жорстко. Інакше ми не мали б наших економічних успіхів. Але жорсткість мого керівництва не має відношення до нашого суспільства. Це стосується лише нашої державної машини. Я часто дивлюся на Тоні БЛЕРА (прем`єр-міністра Великої Британії - УНІАН) і дуже йому заздрю. Він ходить, посміхається. Країна з віковими традиціями, в якій все устоялося. БЛЕРУ і Королеві ЄЛИЗАВЕТІ благо бути на чолі такої країни. А наша країна наприкінці 90-х років виявилася повністю зруйнованою. У нас зовсім інша ситуація, ніж у Великій Британії або Німеччині», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі, відповідаючи на питання, чи одержує він задоволення від своєї роботи, зазначив: «Встаньте на моє місце. Постійний тиск із Заходу. Зараз додався тиск ще й зі Сходу. Це тиск не тому, що я такий поганий. А тому, що ми проводимо політику, яка відрізняється від політики в Польщі, країнах Балтії. Але ми обов`язково вирулимо на ті рейки, якими рухається весь світ. Але на це треба час. Ми з ями виходимо».

Разом з тим, О.ЛУКАШЕНКО не виключив своєї участі в наступних президентських виборах. «Я не дивлюся так далеко. Якби вибори були завтра - я б брав участь у цих виборах. Але вони будуть через чотири роки, дай Бог мені виконати те, що я обіцяв своєму народу. Якщо я це зроблю, якщо я буду як і раніше енергійною, здоровою людиною, я йти від політичної боротьби не маю наміру”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, останні вибори Президента в Білорусі відбулися в березні 2006 року. Національне законодавство не обмежує можливості участі діючого Президента в чергових виборах. О.ЛУКАШЕНКО перебуває на посту Президента Білорусі з 1994 року.