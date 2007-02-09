Померла відома американська фотомодель (фото)

Анна Ніколь Сміт. Фото Fashion Wire Daily

У четвер померла відома американська фотомодель, актриса і телеведуча Анна Ніколь Сміт (Anna Nicole Smith), повідомляє AFP.

ЇЇ знайшли непритомною в номері готелю Seminole Hard Rock Hotel, що розташований у місті Голлівуд, штат Флоріда.

Сміт була доставлена в місцевий шпиталь, але лікарям не вдалося врятувати її життя.

Агентство відзначає, що недавно на Багамах помер син Сміт Деніель. У актриси залишилася маленька дочка; останнім часом Сміт добивалася від свого колишнього друга і, за сумісництвом, адвоката, щоб він визнав себе батьком дівчинки. Сміт була вдовою техаського мільярдера Говарда Маршалла, після смерті якого протягом декількох років боролася за спадок з його сином Пірсом.

Лента.ру