В Індії натовп зніс ворота храму і задавив більше 60 людей

13:53, 04 березня 2010
Світ
1587 0

Тиснява виникла через подарунки...

У тисняві, що виникла при обваленні брами індуїстського храму поблизу міста Кунда на північному заході Індії, загинули 63 особи. Про це повідомляє AFP.

Як розповів агентству представник місцевої поліції, серед загиблих - 37 дітей і 26 жінок. Всього у храму в очікуванні безкоштовної їжі і одягу зібралися близько 10 тисяч осіб. У якийсь момент брама храму не витримала натиску натовпу і обвалилися. Люди намагалися залишити храм, через що і виникла тиснява.

На місце інциденту прибули рятувальники і лікарі. За їх словами, кількість поранених була незначною, майже нікому з них не знадобилася госпіталізація. У перших рядах знаходилися лише жінки і діти, тому ніхто з чоловіків не постраждав.

Як нагадує Лента.ру, інциденти, пов`язані із загибеллю людей в переповнених храмах, в Індії відбуваються досить часто. 30 вересня 2008 року в іудаїстському храмі в місті Джодхпур штату Раджастхан у товкотнечі загинули понад 220 осіб. Причиною трагедії стала спроба групи прочан прорватися до храму без черги, через що впала огорождувальна балюстрада.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter