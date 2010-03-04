В Індії натовп зніс ворота храму і задавив більше 60 людей

У тисняві, що виникла при обваленні брами індуїстського храму поблизу міста Кунда на північному заході Індії, загинули 63 особи. Про це повідомляє AFP.

Як розповів агентству представник місцевої поліції, серед загиблих - 37 дітей і 26 жінок. Всього у храму в очікуванні безкоштовної їжі і одягу зібралися близько 10 тисяч осіб. У якийсь момент брама храму не витримала натиску натовпу і обвалилися. Люди намагалися залишити храм, через що і виникла тиснява.

На місце інциденту прибули рятувальники і лікарі. За їх словами, кількість поранених була незначною, майже нікому з них не знадобилася госпіталізація. У перших рядах знаходилися лише жінки і діти, тому ніхто з чоловіків не постраждав.

Як нагадує Лента.ру, інциденти, пов`язані із загибеллю людей в переповнених храмах, в Індії відбуваються досить часто. 30 вересня 2008 року в іудаїстському храмі в місті Джодхпур штату Раджастхан у товкотнечі загинули понад 220 осіб. Причиною трагедії стала спроба групи прочан прорватися до храму без черги, через що впала огорождувальна балюстрада.