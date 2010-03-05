Парламент Туреччини схвалив будівництво газопроводу "Набукко"

Парламент Туреччини схвалив законопроект про будівництво газопроводу "Набукко", яким природний газ з басейну Каспію повинен постачатися до Європи, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Проект "Набукко" оцінюється в 7,9 мільярда доларів і припускає транспортування газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію й Австрію.

Трубопровід довжиною 3,3 тисячі кілометрів стане продовженням вже збудованого газопроводу Баку-Тбіліси-Ерзурум і буде розрахований на щорічне транспортування 20-30 мільярдів кубометрів газу. Дві третини газогону будуть прокладені через турецьку територію.

У консорціумі з будівництва газопроводу беруть участь турецька компанія Botas, болгарська Bulgarian Energy Holding, угорська MOL Plc, австрійська OMV Gas & Power GMBH, німецька RWE і румунська Transgaz. Кожний з учасників проекту має в ньому частку в 16,67%.