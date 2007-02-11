В Японії аварійно зупинена АЕС

У неділю на атомній електростанції в японській префектурі Фукусіма на острові Хонсю через помилку співробітника довелося зупинити атомний реактор.

Як передає Газета.ru, за словами представника компанії «Токіо денріоку», яка є оператором атомної електростанції, автоматика спрацювала у зв`язку з підвищенням рівня охолоджуючої рідини.

Це, у свою чергу, було викликано помилкою співробітника, який натиснув не на ту кнопку і зупинив насос, що подає рідину. Після того, як було помічено зниження рівня охолоджуючої рідини, насос включили, але рівень несподівано перевищив допустиму позначку, і автоматика відключила головну турбіну.

Разом з тим було припинено й подання води, і довелося приступити до зупинки реактора. Як повідомили представники компанії, якийсь час у роботі атомної установки спостерігалася нестабільність, але відключення пройшло успішно, і загрози викиду радіації немає. О 04.40 за місцевим часом реактор було повністю зупинено. Зараз триває з`ясування причин, через які охолоджуюча рідина піднялася вище від встановленого рівня.