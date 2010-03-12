Крапку в інавгурації нового Президента Чилі поставив землетрус

У Чилі склав присягу новий Президент Себастьян ПІНЬЄРА.

Церемонія інавгурації відбулася у будівлі Конгресу в місті Вальпараїсо, передає Радіо «Свобода».

Відразу після церемонії всіх, хто перебував у будівлі, було евакуйовано - у зв`язку з сильним підземним поштовхом.

У зв`язку із сильним землетрусом, що стався у Чилі наприкінці лютого, низку святкових заходів, пов`язаних з інавгурацією, було скасовано.

С.ПІНЬЄРА - великий підприємець, мільярдер. Це перший правий Президент Чилі після 20 років правління лівоцентристів.

Як повідомляв УНІАН, сильний землетрус магнітудою 8,8 балів стався у Чилі 27 лютого 2010 року за 115 кілометрів на північ від столиці регіону Біо-біо міста Консепсьон, на глибині 55 кілометрів. Жертвами землетрусу стали, за останніми даними, 795 осіб.

За оцінками чилійських властей, у результаті землетрусу економіці країни завдано багатомільярдних збитків, без притулку лишилися близько 2 мільйонів осіб, пошкоджено 1,5 мільйони будинків, з яких 500 тисяч не підлягають відновленню. У потерпілих районах тривають роботи з відновлення подачі води і електроенергії.

Після землетрусу сталася серія цунамі. Хвилі обрушилися на 11 чилійських міст.

У подальші кілька днів у Чилі сталися повторні підземні поштовхи.