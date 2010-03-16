Путін закликає не допустити зникнення білих ведмедів

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін закликає не допустити зникнення популяції арктичного білого ведмедя в дикій природі.

"У центрі нашої уваги ще один значущий проект. Йдеться про захист популяції арктичного білого ведмедя. На превеликий жаль, чисельність ведмедів продовжує скорочуватися, по суті, вони на межі вимирання", - наводить слова Путіна на розширеному засіданні опікунської ради Російського географічного товариства РІА "Новости".

"Білий ведмідь повинен зберегтися не тільки в зоопарках, а й у дикій природі", - додав прем`єр.