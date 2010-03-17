Пасажиропотік на кордоні з Польщею скоротився за рік на третину

Пасажиропотік на наземному польсько-українському кордоні минулого року зменшився майже на 30% після падіння на 15% у 2008 році, коли Польща приєдналася до Шенгенської зони й запровадила більш суворі правила видачі віз українським громадянам.

За даними польських прикордонників, які має в своєму розпорядженні УНІАН, причиною скорочення руху минулого року стало скорочення більш як на 50% перетину кордону польськими громадянами, що може бути обумовлене посиленням правил ввезення алкоголю й сигарет до Польщі, через що поїздки до України для їх перепродажу стали економічно невигідними.

У 2009 році іноземці (польська прикордонслужба не розділяє їх на групи, проте більшість становлять українці) перетнули польсько-український кордон 6,5 млн. разів, що на 25% більше показників 2008 року, коли після приєднання Польщі до Шенгенської зони показник пересування іноземців через кордон зменшився на 50%.

Загальний пасажиропотік через наземні пункти пропуску на кордоні України з Польщею в 2009 році становив 11,7 млн. перетинів проти 16,2 млн. у 2008 році. При цьому минулого року в напрямку до Польщі було зафіксовано на 100 тисяч більше перетинів, ніж до України.

Минулого року частка пасажиропотоку на польсько-українському наземному кордоні в загальному пасажиропотоку на всьому зовнішньому кордоні Польщі становила 40%, що було найвищим показником серед усіх ділянок кордону.

Друге місце зайняв «авіакордон», де частка в пасажиропотоку становила близько 30%.

Пасажиропотік на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією становив близько 20% і 5% відповідно.

Загалом минулого року зовнішній кордон Польщі, яка де-факто є кордоном 25 країн Шенгенської зони і 27 країн Євросоюзу, перетинали 27,7 млн. разів, що більш ніж на 20% менше показників 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського МЗС, консульства країни минулого року збільшили видачу віз українцям на 17% – до 410 тисяч після рекордного скорочення на 40% у 2008 році.

У 2007 році пасажиропотік на польсько-українському кордоні скоротився на 1,5% – до 19,4 млн. перетинів.

Польща з кінця 2007 року видає українцям візи за правилами Шенгенської зони, до якої країна приєдналася в грудні 2007 року.

Поляки ввели візовий режим для українців восени 2003 року напередодні вступу країни до Європейського Союзу, але видавали візи безплатно.

До Шенгенської зони входять 22 держави Євросоюзу, а також Швейцарія, Ісландія та Норвегія.