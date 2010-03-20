Путін «цікавими словами» говорив з Клінтон про відносини з Україною
10:27, 20 березня 2010Світ
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Прем`єр РФ висловив "цікаві думки"
Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН і держсекретар США Гілларі КЛІНТОН обговорили питання відносин з Україною і Грузією.
Як передає РІА «Новости», про це повідомив заступник глави апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ журналістів вчора за підсумками переговорів російського прем`єра з держсекретарем США.
"Порушувалися питання щодо Грузії і Україні, але у світлі російсько-українських відносин", - сказав Ю.УШАКОВ.
Дуже детально обговорювалися ці питання, відзначив він. "Володимир Володимирович (ПУТІН) дуже цікаві думки висловлював, цікаві яскраві слова вживав", - сказав Ю.УШАКОВ. "КЛІНТОН сприймала аргументи", - додав він.
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