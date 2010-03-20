Путін «цікавими словами» говорив з Клінтон про відносини з Україною

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН і держсекретар США Гілларі КЛІНТОН обговорили питання відносин з Україною і Грузією.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив заступник глави апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ журналістів вчора за підсумками переговорів російського прем`єра з держсекретарем США.

"Порушувалися питання щодо Грузії і Україні, але у світлі російсько-українських відносин", - сказав Ю.УШАКОВ.

Дуже детально обговорювалися ці питання, відзначив він. "Володимир Володимирович (ПУТІН) дуже цікаві думки висловлював, цікаві яскраві слова вживав", - сказав Ю.УШАКОВ. "КЛІНТОН сприймала аргументи", - додав він.