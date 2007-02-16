Китайські чиновники розпорядилися пофарбувати... гору (фото)

Власті китайського міста Фумін придумали вельми незвичайний спосіб поліпшити зовнішній вигляд місцевого ландшафту. Вони пофарбували позбавлений рослинності схил гори зеленою фарбою.

Таким хитрим заходом влада вирішила скористатися, аби озеленити гору Лаошу, яка на тлі навколишнього пейзажу виглядала не дуже привабливо(на її схилі був розташований старий кар’єр). Замість того щоби витратити гроші на посадку рослин, власті найняли 7 робочих, які протягом 45 днів покривали схил зеленою фарбою.

Рішення властей викликало різку незадоволеність громадськості. Місцеві жителі вважають, що після фарбування гора стала виглядати ще гірше.

"Коли я побачив зелену гору, то спочатку зрадів, думаючи, що власті нарешті стали приділяти більше уваги навколишньому середовищу. Але потім я помітив сильний контраст з кольором навколишніх гір", - нарікає місцевий бізнесмен Хуанг.

Спочатку громадяни, яким щодня доводилося повертатися з роботи мимо гори, не розуміли, що відбувається, і постійно скаржилися на сильний токсичний запах. "Ми думали, що робочі розпилюють пестициди, щоби посадити траву, але це опинилася всього лише зелена фарба", – поскаржився житель району.

Власті у відповідь на всі претензії заявляють, що заходи були прийняті для поліпшення вигляду з вікон недавно побудованої будівлі.

РосБізнесКонсалтінг