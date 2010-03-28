Папа Римський закликав у Вербну неділю до примирення в Єрусалимі

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI закликав у Вербну неділю до примирення в Єрусалимі, повідомило радіо Ватикану.

Звертаючись до пастви після богослужіння на площі святого Петра в Римі, понтифік висловив глибоке співчуття з приводу напруженості, яка в черговий раз виникла в місті, духовно близькому іудеям, християнам і мусульманам.

«У цей момент наші думки і серця особливим чином звернені до Єрусалима, де відбулася пасхальне таїнство», - сказав Папа Римський.

«Єрусалим - це пророцтво загального єднання, якого жадає Бог для всієї людської сім`ї», - додав понтифік і нагадав, що «мир - це дар, який Бог довіряє відповідальності людини, щоб він його оберігав через діалог і шанування прав всіх людей, через примирення і прощення».

Бенедикт XVI закликав римлян і прочан, які зібралися з різних країн, молитися про те, щоб «відповідальні за долі Єрусалима люди сміливо ступили на шлях миру і терпляче слідували йому».