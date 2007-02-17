Список найбагатших грузинів планети

Список ста набагатших грузинів планети надрукувала газета "Джорджіан таймс".

У списку представлені грузини, зокрема етнічні й генетичні - громадяни Грузії, Росії, Туреччини, України, США, Ізраїлю, Австрії, Іспанії.

Список з $12 мільярдами очолив “розшукуваний” Генеральною прокуратурою РФ відомий бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі. Серед відомих осіб - Борис Іванішвілі ($8 мільярдів), скульптор Зураб Церетелі ($2 мільярди), колишній глава Аджарії Аслан Абашидзе ($1 мільярд), заступник мера в уряді Москви Йосип Орджонікідзе ($1 мільярд), колишній власник Уралмаша та Іжорськіх заводів Каха Бендукідзе ($1 мільярд).

Далі йдуть: житель Києва, брат загиблого прем`єр-міністра Грузії Зураба Жванія - Дато ($1 мільярд), екс-президент футбольного клубу "Сокіл" (Саратов) Роман Піпія ($500 мільйонів), в`язні петербурзьких "Хрестів" Михайло Мірілашвілі ($500 мільйонів) та московського "Лефортова" Темур Карчава ($500 мільйонів), співак Валерій Меладзе ($200 мільйонів), футболіст італійського "Мілана" Каха Каладзе ($40 мільйонів).

У списку опинилися і вихованці "революції троянд": прем`єр-міністр Грузії Зураб Ногаїделі ($75 мільйонів), екс-міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі ($250 мільйонів), депутат парламенту Грузії, брат міністра закордонних справ Грузії Гели Бежуашвілі - Давид ($600 мільйонів).

"Кожен з цих грузин - величезний потенціал для Грузії, - наголошується в коментарі "Джорджіан таймс". - Влада країни повинна використати цей шанс і сприяти притокові інвестицій у Грузію".

РІА "Новости"