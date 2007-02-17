Оголошені переможці кінофестивалю в Берліні

Відбулася церемонія закриття 57 Берлінського кінофестивалю. Як повідомляє AFP, головну нагороду фестивалю - "Золотого ведмедя" - одержав фільм китайського режисера Вана Цюаньаня (Wang Quan`an) "Весілля Туї" ("Tuya`s Marriage"). Фільм про важку долю сільської жінки, яка мандрує з сім`єю монгольським степом. Одержуючи приз, режисер зауважив, що кращого подарунка на китайський новий рік, який наступає сьогодні, дарма й вигадувати.

"Срібних ведмедів" за кращу чоловічу і жіночу роль одержали аргентинець Хуліо Чавес (фільм "Інший") і німка Ніна Хосс (фільм "Йєлла").

Приз за кращу режисуру дістався ізраїльтянинові Джозефу Седару, який зняв картину "Бофор".

У конкурсі Берлінале, який стартував 8 лютого, брали участь 22 картини. А загалом за час роботи фестивалю в 50 кінозалах Берліна були показані 373 стрічки.

Лента.ру