Оголошені переможці кінофестивалю в Берліні
22:34, 17 лютого 2007Світ
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Упродовж 10 днів у 50 кінозалах Берліна показані 373 фільми
|Актриса Ю Нан цілує Золотого Ведмедя в руках режисера Вана Цюаньаня. Фото Reuters
"Срібних ведмедів" за кращу чоловічу і жіночу роль одержали аргентинець Хуліо Чавес (фільм "Інший") і німка Ніна Хосс (фільм "Йєлла").
Приз за кращу режисуру дістався ізраїльтянинові Джозефу Седару, який зняв картину "Бофор".
У конкурсі Берлінале, який стартував 8 лютого, брали участь 22 картини. А загалом за час роботи фестивалю в 50 кінозалах Берліна були показані 373 стрічки.
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