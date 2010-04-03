Візовий кодексу ЄС для українців неактуальний

На сьогодні на порядку денному не стоїть питання про застосування до громадян України норми нового Візового кодексу ЄС щодо біометричної ідентифікації осіб, які хочуть отримати візи на в’їзд до країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Сергій АЛЬОШИН сьогодні на брифінгу.

С.АЛЬОШИН зазначив, що на сьогодні громадяни України жодним чином не належать до громадян країн міграційного ризику. За його словами, біометрична ідентифікація особи буде запроваджуватися державами ЄС, в першу чергу, до громадян країн міграційного ризику.

«Тому на сьогодні на порядку денному такого питання немає», - сказав він.

Разом із тим, за словами С.АЛЬОШИНА, якщо переговори про безвізовий режим між Україною і ЄС будуть активно і результативно просуватися, і Україна перейде до безвізового режиму, питання візової біометрики взагалі зникне з порядку денного, оскільки для поїздок у країни Євросоюзу візи будуть не потрібні.

Він нагадав, що ЄС планує розпочати збір біометричних даних громадян з країн Північної Африки орієнтовно з кінця 2010 року із введенням в дію повною мірою візової інформаційної системи.

Довідка УНІАН. Візовий кодекс Рада міністрів ЄC схвалила 25 червня 2009 року.

Він набуває чинності 5 квітня поточного року.