Януковича запросили до Вашингтона під зручним приводом
08:38, 03 квітня 2010Світ
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Розмірковує політолог
Політолог Олексій ГАРАНЬ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у ході візиту до Вашингтона повинен підтвердити наміри України продовжувати євроінтеграцію і співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Києві.
"Думаю, що у Вашингтоні виникне питання: чи буде продовжений курс України на євроінтеграцію і співпрацю з МВФ", - сказав О.ГАРАНЬ.
За його словами, запросити В.ЯНУКОВИЧА до США офіційному Вашингтону рекомендували західні аналітики, а саміт з ядерної безпеки для цього "став хорошим приводом".
"Євросоюз діє так по відношенню до ЯНУКОВИЧА, щоб він не повернув у бік Москви", - сказав О.ГАРАНЬ.
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