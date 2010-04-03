Януковича запросили до Вашингтона під зручним приводом

Політолог Олексій ГАРАНЬ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у ході візиту до Вашингтона повинен підтвердити наміри України продовжувати євроінтеграцію і співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Києві.

"Думаю, що у Вашингтоні виникне питання: чи буде продовжений курс України на євроінтеграцію і співпрацю з МВФ", - сказав О.ГАРАНЬ.

За його словами, запросити В.ЯНУКОВИЧА до США офіційному Вашингтону рекомендували західні аналітики, а саміт з ядерної безпеки для цього "став хорошим приводом".

"Євросоюз діє так по відношенню до ЯНУКОВИЧА, щоб він не повернув у бік Москви", - сказав О.ГАРАНЬ.