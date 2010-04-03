У Польщі стався землетрус

У Польщі зафіксовано землетрус магнітудою 4,6.

Як передає ІТАР-ТАСС, за даними Геофізичної служби Російської академії наук, епіцентр підземного удару знаходився на глибині 5 кілометрів, поштовх зареєстровано о 01:36 за часом Грінвіча.

Геологічна служба США дає інформацію про те, що епіцентр землетрусу зафіксовано за 75 кілометрів на північний захід від Вроцлава, за 120 кілометрів на південний захід від Познані, за 350 кілометрів на південний захід від Варшави.

Даних про наслідки землетрусу не надходило.