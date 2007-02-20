США підготували план повітряних ударів по Ірану

США підготували план можливих повітряних ударів по Ірану.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на власні дипломатичні джерела, план підготовлено на випадок провалу дипломатичних зусиль владнати суперечку довкола іранської програми збагачення урану.

Бі-Бі-Сі стало відомо, що плани американців щодо повітряних ударів проти Ірану не обмежаться атаками на підозрілі ядерні об`єкти країни.

Будь-які подібні удари, якщо надійде відповідний наказ, будуть спрямовані проти більшості об’єктів військової інфраструктури Ірану, цілями будуть повітряні та морські бази, системи протиповітряної оборони, ракетні об`єкти і командні центри.

Американські урядовці наполягають, що не мають наміру атакувати Іран і що Вашингтон досі намагається дипломатичними методами переконати Іран відмовитися від програми збагачення урану.

Але дипломатичні джерела повідомили Бі-Бі-Сі, що у якості форс-мажорного плану американські військові стратеги в штабі Центрального командування у Флориді вже визначили низку цілей на території Ірану.

Підставою для подібних ударів, за повідомленнями, може стати підтвердження, що Іран розробляє ядерну зброю (а він це спростовує); або напад на американський контингент в Іраку з великими втратами американців - за умови зв`язку між тим нападом і Тегераном.

Близькосхідні оглядачі нещодавно висловили побоювання катастрофічних наслідків будь-якого подібного удару проти Ірану.