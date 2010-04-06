"Газпром" почав вкладати труби Nord Stream через дно Балтики

"Газпром" почав роботи з укладання газогону Nord Stream ("Північний потік"), першу трубу вкладено на дно Балтійського моря.

Про це повідомили РІА «Новости» в газовому холдингу, пославшись на голову компанії Олексія МІЛЛЕРА.

Глава "Газпрому" повідомив, що урочисті заходи, приурочені до початку будівництва, пройдуть 9 квітня в районі міста Виборг. У них візьмуть участь високопоставлені представники країн-учасниць проекту та Єврокомісії.

Газопровід Nord Stream довжиною близько 1,2 тисяч кілометрів - принципово новий маршрут експорту російського газу до Європи. Запуск першої нитки пропускною спроможністю 27,5 мільярда кубометрів газу за рік намічений на 2011 рік. Будівництво другої нитки до 2012 року дозволить збільшити пропускну спроможність Nord Stream до 55 млрд. кубометрів в рік.