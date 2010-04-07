Лідери опозиції закликають припинити погроми в столиці Киргизії

У столиці Киргизії Бішкеку, за повідомленнями очевидців, натовп влаштував погроми в торговельних центрах, що належать турецьким і китайським бізнесменам. У центрі міста розграбовано багато магазинів, супермаркетів і ринків. Деякі комерційні об`єкти захищають добровольці, повідомляє Лента.ру.

Агресивно настроєні молоді люди почали громити одну з автозаправних станцій мережі "БНК", що належить молодшому синові президента Курманбека Бакієва Максиму. Раніше, за деякими даними, був спалений будинок, де жив Максим Бакієв, а також інші об`єкти нерухомості сім`ї президента.

Телебачення, що перейшло під контроль опозиції, закликає припинити погроми і мародерство. Трансляції уриваються повідомленнями із закликами здавати кров для потерпілих в результаті масових заворушень. За останньою інформацією, постраждали більше 400 осіб, 47 загинули.

Тим часом прийшло повідомлення про нове місце президента, який вилетів з Бішкека. Курманбек Бакієв перебуває в своїй південній резиденції в місті Ош, повідомляє агентство "Кабар".

"Президент Киргизстана та міністр оборони вилетіли в Ош. Зараз вони знаходяться в південній резиденції", - наводить повідомлення РІА "Новости".