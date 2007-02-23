Армія маоістів пройшла інвентаризацію в ООН

Місія ООН перелічила армію маоістів Непалу, яка, відповідно до умов угоди з урядом, має роззброїтися і влитися в політичний процес.

За даними спеціального представника генсека ООН в Непалі Яна Мартіна, чисельність бойовиків Компартії Непалу (маоістської) склала 30,852 особи, які добровільно встали на облік ООН. Його заява поширена у п`ятницю в штаб-квартирі ООН.

Арсенал озброєння, поставлений добровільно на облік, виявився значно скромнішим – менш ніж 3,5 тисяч одиниць. У задекларованому списку зброї, що призначається до здачі під контроль ООН, 91 гармата, більшість з яких виготовлені місцевими силами, трохи більше ста мінометів та автоматів і майже 2,5 тисячі гвинтівок.

Ян Мартін заявив, що місія ООН має намір розслідувати висунуті в Непалі звинувачення в адресу маоістської армії у приховуванні зброї.

Непальські маоісти, які разом з демократичним семипартійним альянсом домоглися обмеження монархії, домовилися у середині минулого року про припинення громадянської війни, яка забрала близько 13 тисяч життів.

Відповідно до мирної угоди, представники Компартії вже ввійшли до складу тимчасового парламенту Непалу і повинні бути незабаром включені в кабінет міністрів.

Місія ООН встановлена в Непалі на прохання уряду і сприяє в процесі роззброєння та підготовки виборів до Конституційних зборів, які визначать долю монархії.

РІА "Новости"