Іран запустив в космос ракету

Іран у неділю провів випробування «космічної ракети». Про це передало державне телебачення країни, не повідомивши жодних подробиць. Припускають, що, випробування є частиною іранської програми по запуску п`яти супутників на орбіту до 2010 року.

Як повідомив глава іранського Центру космічних досліджень Мохсен Бахрамі, ракета була створена міністерством оборони і міністерством з науки і технологій Ірану.

У минулому Іран оголошував, що він хоче мати можливість запускати в космос свої власні супутники, зокрема в комерційних цілях. У 2005 році Іран запустив перший подібний супутник за сприяння Росії.

Газета.ру