Іран запустив в космос ракету
10:55, 25 лютого 2007Світ
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Це - частина програми запуску 5 супутників до 2010 року
Іран у неділю провів випробування «космічної ракети». Про це передало державне телебачення країни, не повідомивши жодних подробиць. Припускають, що, випробування є частиною іранської програми по запуску п`яти супутників на орбіту до 2010 року.
Як повідомив глава іранського Центру космічних досліджень Мохсен Бахрамі, ракета була створена міністерством оборони і міністерством з науки і технологій Ірану.
У минулому Іран оголошував, що він хоче мати можливість запускати в космос свої власні супутники, зокрема в комерційних цілях. У 2005 році Іран запустив перший подібний супутник за сприяння Росії.
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