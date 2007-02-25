Індонезійський пором, що згорів, продовжує вбивати (фото)

Індонезійський пором "Левіна I", на борту якого відбулася сильна пожежа, затонув під час буксирування. Судно раптово накренилося на правий борт і швидко пішло під воду, повідомляє AFP.

На борту порома знаходилися 16 чоловік - журналісти, поліцейські і слідча бригада національного комітету з безпеки на транспорті. Три людини - телевізійний оператор і двоє криміналістів - числяться зниклими без вісті. Ще один оператор загинув. Він був врятований з порома, що тонув, і доставлений в лікарню, проте незабаром помер.

Пожежа на борту порома "Левіна I" почалася вранці у четвер 22 лютого. За попередньою версією, на борту судна загорілася одна з вантажівок, що перевозили хімікати. Вогонь повністю знищив палубні надбудови порома.

В результаті пожежі, за останніми даними, загинули 42 людини. Близько 300 чоловік вдалося врятувати. Точних даних про кількість людей, що знаходилися на борту немає.

Лента.ру