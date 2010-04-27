ФСБ можуть дати право штрафувати громадян і садити їх на 15 діб

Уряд Росії вніс до Держдуми законопроект, згідно з яким редактора ЗМІ, який не підкорився вимозі федеральної служби безпеки (ФСБ) прибрати з сайту публікацію, так само як і будь-якого іншого керівника організації, можуть заарештувати на 15 діб., пише газета «Ведомости». За даними видання, йдеться про поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення (КОАП) і закон про ФСБ, розроблені у службі і внесені в Думу у суботу. Як пише газета, право оголошувати подання на адресу держорганів і організацій ФСБ мало й раніше. А щоб вони були дієвими, в ст. 19.3 КОАП внесено поправку, за якою за непокору законним розпорядженням співробітників ФСБ громадянина можна оштрафувати від 500 до 1000 руб. або заарештувати до 15 діб, посадовців оштрафувати від 1000 до 3000 руб., а юридичних осіб — від 10 000 до 50 000 руб

Газета.ру