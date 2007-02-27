Глави дипломатичних місій потрапили під обстріл на Шрі-Ланці

Глави дипломатичних місій США та Італії зазнали поранень на Шрі-Ланці, повідомляє AFP.

Високопоставлені дипломати потрапили у вівторок вранці під артилерійський обстріл під час відвідин військової бази, розташованої в західній частині острова.

Посол США Роберт Блейк (Robert Blake) і посол Італії Пріо Маріані (Prio Mariani) потрапили під обстріл в той момент, коли вертоліт, на борту якого вони знаходилися, зробив посадку на військовій базі.

За словами міністра з прав людини уряду Шрі-Ланки, який супроводжував іноземних дипломатів у поїздці, посол Італії дістав поранення голови, і терміново госпіталізований в місцеву лікарню. Послові США, який отримав менш важкі поранення, медичну допомогу було надано на місці. Зараз, повідомив міністр, глава американської дипломатичної місії знаходиться в столиці країни - Коломбо.

За попередніми даними, напад на військову базу був здійснений бойовиками організації "Тигри звільнення Таміл-Ілама".

Лента.ру