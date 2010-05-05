П'ять способів зупинити нафту в Мексиканській затоці

Компанія BP назвала п`ять способів ліквідації наслідків вибуху на нафтовій платформі Deepwater Horizon в Мексиканській затоці, яка призвела до масштабного витоку нафти, повідомляє офіційний сайт компанії. Робота з усіх запропонованих варіантів ліквідації витоку ведеться одночасно.

Зокрема, в BP не залишають надії перекрити пошкоджену свердловину за допомогою підводних роботів. Досі такі спроби успіху не мали.

Також фахівці компанії будують спеціальні підводні камери, щоб накрити місця витоків. За допомогою цих камер нафта відкачуватиметься зі свердловини до нафтоналивних суден.

Ще у BP заявили про початок буріння перехоплюючої свердловини, яка на глибині близько 4 кілометрів перетнеться з пошкодженою свердловиною і скерує нафту з неї новим руслом. На цю роботу піде, як передбачається, близько 3 місяців.

Крім цього, фахівці компанії почали скидати дисперсні речовини просто над місцем основного витоку, що, як очікується, дасть змогу прибити нафту до дна і знизити швидкість поширення по затоці.

Ще одним методом ліквідації витоку стало встановлення додаткового противикидного превентора поверх того, що вже існує. Проте є побоювання, що такий захід може викликати подальше пошкодження свердловини.

Вибух на Deepwater Horizon стався 20 квітня. За два дні нафтова платформа потонула, а інцидент призвів до пошкодження свердловини і витоку нафти. Нині величезна нафтова пляма в Мексиканській затоці знаходиться біля берегів американського штату Луїзіана, є побоювання, що в найближчі дні вона досягне узбережжя. Компанія BP узяла на себе всю відповідальність за витік.

Лента.ру