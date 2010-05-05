У Греції розпочався загальний страйк
08:59, 05 травня 2010Світ
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Дефіцит бюджету країни загрожує стабільності євро
У Греції розпочався загальний страйк на знак протесту проти жорстких антикризових заходів уряду.
Скасовані авіарейси, не працюють багато суспільних служб, передає Радіо «Свобода».
У вівторок в Афінах відбулася сутичка демонстрантів з поліцією, внаслідок якої група протестуючих увірвалася в стародавню фортецю Акрополь і вивісила там величезний плакат з написом «Народи Європи, повстаньте!».
Уряд Греції погодився на різке скорочення державних витрат, зокрема соціальних виплат. Це головна умова надання країні міжнародної допомоги в обсязі 110 млрд. євро протягом трьох років.
Величезний дефіцит бюджету Греції погрожує стабільності єдиної європейської валюти – євро.
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