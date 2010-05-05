У Греції розпочався загальний страйк на знак протесту проти жорстких антикризових заходів уряду.

Скасовані авіарейси, не працюють багато суспільних служб, передає Радіо «Свобода».

У вівторок в Афінах відбулася сутичка демонстрантів з поліцією, внаслідок якої група протестуючих увірвалася в стародавню фортецю Акрополь і вивісила там величезний плакат з написом «Народи Європи, повстаньте!».

Уряд Греції погодився на різке скорочення державних витрат, зокрема соціальних виплат. Це головна умова надання країні міжнародної допомоги в обсязі 110 млрд. євро протягом трьох років.

Величезний дефіцит бюджету Греції погрожує стабільності єдиної європейської валюти – євро.