У Нью-Йорку пором врізався в причал: постраждали більше 60 осіб

У нью-йоркському районі Статен-Айленд пором компанії Staten Island Ferry врізався в причал. Як повідомляється в редакційному блозі видання The New York Times з посиланням на правоохоронні органи, в результаті інциденту постраждали близько 65 осіб, із них до п`яти осіб одержали важкі травми.

Про загибель кого-небудь з пасажирів не повідомляється. Всього, за даними джерела видання, на борту судна знаходилися 252 людини. За попередніми даними, причиною аварії став вихід з ладу двигуна судна, через що пором втратив управління.

Аварія порома Andrew J. Barberi стала майже повним повторенням інциденту, що стався в 2003 році. Тоді при катастрофі цього ж порома в той же самому порту загинули 11 осіб, десятки пасажирів одержали травми.

Винним у катастрофі був визнаний капітан судна Річард Сміт, який, за його словами, незадовго до інциденту знепритомнів, нагадує New York Post. Причиною цього стало те, що він приймав сильні знеболюючі. У 2006 році Сміт був засуджений до півтора років позбавлення волі.

У 2009 роки при аналогічному інциденті постраждали 15 пасажирів. В аварію тоді потрапило судно John J. Marchi. Причиною інциденту стало відключення на борту судна електроенергії.

Лента.ру