У Берліні осквернили пам'ятник Радянському воїну-визволителю

Вандали спаплюжили сьогодні пам`ятник Радянському воїну-визволителю в центральному районі Тіргартен столиці Німеччини.

Як передає ІТАР-ТАСС, вони зробили на цоколь монумента, де встановлена бронзова скульптура солдата, написи, які ображають пам`ять радянських воїнів.

Організатори урочистостей з нагоди 65-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні, які зараз проходять в Тіргартені, закрили ці написи плакатом "Ми перемогли разом". У святкуванні беруть участь ветерани Великої Вітчизняної війни, які проживають у Германії, а також з Росії, України і Білорусі.