У Берліні осквернили пам'ятник Радянському воїну-визволителю
18:09, 09 травня 2010Світ
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Образливі написи закрили плакатом
Вандали спаплюжили сьогодні пам`ятник Радянському воїну-визволителю в центральному районі Тіргартен столиці Німеччини.
Як передає ІТАР-ТАСС, вони зробили на цоколь монумента, де встановлена бронзова скульптура солдата, написи, які ображають пам`ять радянських воїнів.
Організатори урочистостей з нагоди 65-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні, які зараз проходять в Тіргартені, закрили ці написи плакатом "Ми перемогли разом". У святкуванні беруть участь ветерани Великої Вітчизняної війни, які проживають у Германії, а також з Росії, України і Білорусі.
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