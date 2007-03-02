Тимошенко про зовнішню політику України
Без вдосконалення Конституції вона не буде ефективною
Україна не зможе вести ефективну зовнішню політику без вдосконалення Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з журналістам в Національному прес-клубі США.
«Сьогодні в країні фактично діє дві загальнообрані влади – парламент і Президент», - зауважила вона. Ці дві гілки влади через недоліки Конституції не співпрацюють, а взаємно конкурують без чітко окреслених правил конкуренції. Відповідно, сьогодні незрозуміло, хто визначає в Україні зовнішню політику – всі і ніхто, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.
Прикладом такої конкуренції вона назвала ситуацію з відхиленням парламентом запропонованої Президентом кандидатури міністра закордонних справ.
“Коли міністр не затверджується в угоду інтересам однієї-двох політичних сил - це реально означає, що в країні немає механізмів формування зовнішньополітичного курсу. Єдиним виходом з цієї ситуації є вдосконалення Конституції, закладення в ній збалансованих механізмів функціонування всіх гілок влади”, - підкреслила лідер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її політична сила виступає за одночасне проведення в Україні дострокових парламентських виборів та прийняття нової Конституції.