Тимошенко про зовнішню політику України

Україна не зможе вести ефективну зовнішню політику без вдосконалення Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з журналістам в Національному прес-клубі США.

«Сьогодні в країні фактично діє дві загальнообрані влади – парламент і Президент», - зауважила вона. Ці дві гілки влади через недоліки Конституції не співпрацюють, а взаємно конкурують без чітко окреслених правил конкуренції. Відповідно, сьогодні незрозуміло, хто визначає в Україні зовнішню політику – всі і ніхто, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прикладом такої конкуренції вона назвала ситуацію з відхиленням парламентом запропонованої Президентом кандидатури міністра закордонних справ.

“Коли міністр не затверджується в угоду інтересам однієї-двох політичних сил - це реально означає, що в країні немає механізмів формування зовнішньополітичного курсу. Єдиним виходом з цієї ситуації є вдосконалення Конституції, закладення в ній збалансованих механізмів функціонування всіх гілок влади”, - підкреслила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її політична сила виступає за одночасне проведення в Україні дострокових парламентських виборів та прийняття нової Конституції.