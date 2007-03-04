Уряд Кувейту пожертвував собою, аби врятувати члена королівської сім`ї
17:17, 04 березня 2007Світ
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Подав у відставку...
Члени кабінету міністрів Кувейту подали прохання про відставку емірові країни шейху Сабаху аль-Ахмаду АС-САБАХУ, повідомляє супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".
Таким чином, уряд намагається запобігти винесенню парламентом вотуму недовіри члену королівської сім`ї, міністру охорони здоров`я шейху Ахмеду Абдуллі АС-САБАХУ.
Міністр 19 лютого був викликаний до парламенту, де йому пред`явили звинувачення в некомпетенції і поганому управлінні підпорядкованим йому відомством.
Голосування з питання про довіру було призначене на понеділок, передає РІА «Новости».
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