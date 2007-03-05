Ющенко: відносини з Данією є важливими для України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності подальшого поглиблення політичних та економічних контактів між Україною і Данією.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю газеті «Юлландс Постен» напередодні офіційного візиту в Данію.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО відзначив значну активізацію торговельно-економічної співпраці України та Данії - лише за останній рік товарообіг між нашими країнами збільшився на 58%.

На думку Президента, важливою була б також реалізація ряду галузевих ініціатив - зокрема в сфері АПК за участю данських інвесторів.

Відносини з Данією також є важливими для України в контексті її євроінтеграційних прагнень, відзначив Президент.

Говорячи про безпекову політику нашої держави, В.ЮЩЕНКО наголосив, що це питання, безперечно, слід розглядати у площині спільної європейської безпеки.