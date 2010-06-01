США відреагували на розгін опозиціонерів у Росії

Розгін акції на захист 31-ої статті російської Конституції (гарантує свободу зібрання), що пройшла 31 травня в Москві і Санкт-Петербурзі, цього разу дістав міжнародний резонанс: представник Ради національної безпеки США Майк Хаммер розповсюдив офіційну заяву, де висловив жаль з приводу масових затримань і побиття людей, повідомляє Радіо Свобода.

У заяві, зокрема, йдеться, що повідомлення, які надходять, про пробиття протестуючих представниками органів правопорядку, жорстоке поводження із затриманими і погані умови їх утримання "не відповідають загальним нормам, що гарантують громадянам право на свободу зборів і самовираження". США висловили співчуття у зв`язку з арештами під час мирних протестів громадян, які виступали на підтримку 31-ої статті Конституції Росії в Москві і Санкт-Петербурзі.

В цілому на акціях опозиції в Москві і Петербурзі, які міські власті відмовилися погоджувати, було затримано близько 230 осбі. У Москві до відділень міліції відправили близько 170 осіб. Причому цього разу, за свідченням очевидців, органи правопорядку діяли з особливою жорстокістю – серед затриманих були жінки і літні люди, пенсіонери. Один з випадків виявився просто кричущим: з грудей 84-річного ветерана ВВВ, Володимира Бурцева міліціонер зірвав три медалі - "За оборону Москви", "За відвагу", "За перемогу над Німеччиною", після чого ветерана разом з іншими затриманими відправили у відділення міліції. Там Володимир Бурцев на камеру мобільного телефону записав відеозвернення до прем`єра Путіна.

Втім, і сама акція 31 травня виявилася куди масштабнішою, ніж всі попередні: до руху "Стратегія-31", що включає ряд опозиційних партій, приєдналися і обдурені пайовики, і пенсіонери. За свідченням очевидців, міліціонери спробували затримати навіть уповноваженого з прав людини в Росії Володимира Лукіна, який був присутній на акції як спостерігач разом з уповноваженим з прав людини в Москві Олександром Музикантським і правозахисником Сергієм Ковальовим. Володимир Лукін висловив здивування щодо факту, що столичні власті погодили акцію під назвою "День донора" прокремлівських молодіжних рухів "Росія молода" і "Молода гвардія Єдиної Росії", що проходила безпосередньо в центрі Тріумфальної площі. "Мені поки незрозуміло, чому один мітинг санкціонований. У нас немає такого інституту, як санкція. У нас є тільки повідомлення. А другий мітинг заборонений, хоча він не може бути заборонений", - сказав уповноважений з прав людини. він. Після чого і відбулася спроба затримання омубдсмена, яку в ГУВС мотивували тим, що свій коментар з приводу того, що відбувається Лукін давав на проїжджій частині, блокувавши, тим самим, виїзд на Тверську з Садового кільця на протязі майже години.

У Пітері, де акція проходила відразу в двох місцях – у Гостиного двору і на Палацовій площі – міліція теж діяла з особливою жорстокістю, але тільки в районі Гостиного двору – на Палацовій все пройшло без зіткнень. За словами кореспондента РС в Санкт-Петербурзі, людей били, саджали в автобуси і відправляли у відділення міліції. Вже зараз багато хто починає говорити про те, що, можливо, подібні жорсткі дії влади були спровоковані розмовою Юрія Шевчука з Володимиром Путіним, під час якої музикант задав прем`єру низку гострих питань, зокрема про стан свободи слова в Росії і про протестні настрої, що ростуть у країні.