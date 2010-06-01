Медведєву не потрібний «приз за хорошу поведінку»

Вступ Росії до Світової організації торгівлі не повинен бути «призом за хорошу поведінку».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Ростові-на-Дону сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками самміту Росія-ЄС.

«Рішення за тими державами, які мають узгодити остаточно позицію із цього приводу… У нас йдуть непрості переговори з американськими партнерами, але мені здається, що всім, у тому числі й американським партнерам, час визначитися, що членство Росії у СОТ – це не морквина, яку нам пропонують як приз за хорошу поведінку. Це просто необхідність для того, щоб Росія була повноцінним інтегральним учасником міжнародних економічних процесів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що в рамках «Великої двадцятки» Росія є єдиною країною - не членом СОТ.

Президент Росії висловив сподівання, що складності у питанні членства у СОТ відпадуть, і РФ приєднається до цієї організації найближчим часом.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що позиція Росії щодо вступу до СОТ не змінилася, навіть незважаючи на створення Митного союзу. «Я неодноразово говорив, що у нас нічого не змінилося стосовно СОТ, незважаючи на наше прагнення створити повноцінний Митний союз і Єдиний економічний простір з Казахстаном і Білоруссю», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що Росія вступатиме до СОТ або разом із членами Митного союзу, або окремо, якщо ступінь просунутості у переговорах буде різним. При цьому Д.МЕДВЕДЄВ додав, що країни Митного союзу знаходяться на різних стадіях у процесі вступу до СОТ.