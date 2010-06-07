Голова Пентагону вважає Азербайджан стратегічним партнером

Стратегічний характер відносин Вашингтона і Баку наголошувався на зустрічі міністрів оборони США і Азербайджану Роберта Гейтса і Сафара Абієва, пише РІА “Новости” з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони Азербайджану.

"Міністр оборони США зазначив під час зустрічі, що лист президента США Барака Обами президентові Азербайджану Ільхаму Алієву, очікуваний візит до Азербайджану держсекретаря США Хілларі Клінтон та його (міністра) перебування на даний момент у Баку є показниками стратегічного партнерства США і Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Гейтс сказав також, що після повернення до США скаже Обамі, наскільки велике значення має для Азербайджану врегулювання нагорно-карабахського конфлікту.

Зі свого боку Абієв наголосив, що Азербайджан надає великого значення співпраці із США. Він закликав США ще раз зробити активні кроки у врегулюванні вірмено-азербайджанського, нагорно-карабахського конфлікту.