Питання членства Грузії в НАТО знову опиниться в центі уваги

У Брюсселі на засіданні спеціальної комісії північноатлантичного альянсу виступить грузинський міністр оборони.

Зустріч відкриє генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. За його словами, на засіданні обговорюватимуться поточні реформи в Грузії – вони, вважає керівник альянсу, йдуть успішно. Напередодні Расмуссен знову розповів про концепцію НАТО, а вона така: «наші двері залишаються відкритими для всіх європейських демократій, які хочуть приєднатися до альянсу і виконали необхідні критерії». Журналісти запитали генсека: чи буде положення про політику відкритих дверей викладено загалом або ж буде названо дві конкретні країни – Україна й Грузія. Расмуссен відповів, що в цьому документі не буде «специфічних деталей», при цьому він висловив упевненість: вказані держави будуть членами НАТО, якщо вони цього захочуть і виконають всі необхідні критерії. Грузія подала заявку на приєднання до плану дій з членства в Альянсі 2 роки назад, проте її не задовольнили. Пізніше глави МЗС країн-членів схвалили новий формат відносин з Тбілісі і Києвом – в рамках так званих річних програм.

Напередодні в НАТО виступив український міністр оборони.

Эхо Москвы