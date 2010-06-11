Пірати відпустили судно Asian Glory з 10 українцями на борту

Щойно Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про звільнення судна – автомобілевоза Asian Glory під прапором Великої Британії, на борту якого серед інших членів екіпажу перебували 10 громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, від моменту захоплення у піратський полон 1 січня 2010 року зовнішньополітичне відомство тримало зазначену справу на особливому контролі.

Міністерство закордонних справ на постійній основі опікувалося питаннями безпеки громадян України, захоплених морськими корсарами, забезпечення їх необхідними продуктами харчування, питною водою та медикаментами, з метою полегшити їх перебування у полоні морських розбійників, йдеться у коментарі заступника міністра Руслана ДЕМЧЕНКА.

«У МЗС відбулися зустрічі з родичами українських моряків, зокрема, моя остання зустріч відбулася 9 червня 2010 року. У ході бесід їх було інформовано про стан здоров’я членів екіпажу, рівень забезпечення провізією та вжиті Міністерством закордонних справ України заходи у справі визволення українських моряків з піратського полону. Завдяки спільним зусиллям МЗС, дипломатичних установ України за кордоном, інших причетних установ, компанії оператора Zodiac Maritime Agencies LTD досягнуто спільної мети – звільнення наших моряків та збереження їх життя і здоров’я», - зазначає Р.ДЕМЧЕНКО.

МЗС продовжує контролювати ситуацію навколо повернення моряків на Батьківщину.

Р.ДЕМЧЕНКО зауважив, що МЗС продовжує докладати зусиль щодо звільнення ще чотирьох громадян України, які перебувають у полоні сомалійських піратів на трьох суднах: MV Frigia, Marida Marguerite і Eleni P.

Зовнішньополітичне відомство України продовжує вживати усіх можливих заходів дипломатичного характеру з метою якнайшвидшого звільнення українських моряків з піратського полону.