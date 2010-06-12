Литвин дякує італійському колезі за права українських заробітчан

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН подякував голові Палати депутатів Парламенту Італійської Республіки Джанфранко ФІНІ за особливу позицію та роль у відстоюванні прав українських мігрантів в Італії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч спікерів двох країн відбулась у рамках Європейської конференції голів парламентів, що проходить на Кіпрі.

Під час зустрічі з Дж.ФІНІ В.ЛИТВИН наголосив на необхідності виведення двосторонніх стосунків на якісно новий рівень.

У свою чергу, Дж.ФІНІ зазначив, що сьогодні ситуація для поглиблення співробітництва «сприятлива як ніколи». Голова Палати депутатів заявив, що для італійських інституцій, як державних, так і громадських, все більш вагомого значення набуває співпраця з Україною, враховуючи розширення і активізацію української громади в Італії.

«Це громада, яка не створює проблем, й її представники дуже просто знаходять своє місце в італійському суспільстві, - сказав Дж.ФІНІ. - Українська громада в Італії може відігравати роль посередника у питаннях розвитку та поглиблення наших відносин, й італійські інституції не мають відставати від неї».

В.ЛИТВИН висловив вдячність Дж.ФІНІ за особливу позицію та роль у відстоюванні прав українських емігрантів в Італії, висловивши думку про доцільність обговорення питання щодо підписання відповідної двосторонньої угоди.

Під час обговорення питання євроінтеграційних перспектив України В.ЛИТВИН наголосив, що Україна «має проголосити своїм гаслом зосередження на внутрішніх реформах». Це, вважає керівник парламенту, дозволить розвивати конструктивні відносини з Євросоюзом. «Проблеми між Україною та ЄС полягають у площині розв`язання внутрішніх проблем нашої країни», - підкреслив він.

Голова Палати депутатів підтримав цю думку, зазначивши, що Італія, як країна-засновниця ЄС, впевнена, що така велика держава, як Україна, має всі підстави для тісного і потужного співробітництва з Євросоюзом.

В.ЛИТВИН запросив Дж.ФІНІ відвідати Україну з офіційним візитом, висловивши сподівання, що візит сприятиме «якісному прориву у наших відносинах».