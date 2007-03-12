Під Москвою згоріли четверо українців

Прокуратурою Московської області порушена кримінальна справа за фактом загибелі на пожежі п`яти чоловік в підмосковній Балашисі. Про це РІА Новости повідомило високопоставлене джерело в правоохоронних органах Московської області.

"Пожежа відбулася напередодні в одному з будинків в селі Абрамцево Балашихинського району Московської області. В результаті пожежі будівля згоріла повністю. У вогні загинули родич господаря будинку і четверо громадян України", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, за попередніми даними причиною пожежі могло стати замикання електропроводки.

РІА "Новости"