Під Москвою згоріли четверо українців
10:56, 12 березня 2007Світ
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Прокуратурою порушена кримінальна справа
Прокуратурою Московської області порушена кримінальна справа за фактом загибелі на пожежі п`яти чоловік в підмосковній Балашисі. Про це РІА Новости повідомило високопоставлене джерело в правоохоронних органах Московської області.
"Пожежа відбулася напередодні в одному з будинків в селі Абрамцево Балашихинського району Московської області. В результаті пожежі будівля згоріла повністю. У вогні загинули родич господаря будинку і четверо громадян України", - сказав співбесідник агентства.
За його словами, за попередніми даними причиною пожежі могло стати замикання електропроводки.
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