Україна перетвориться на ракетний полігон для США і Росії?

Партія "Яблуко" вважає, що Україна після розташування систем ПРО у Чехії та Польщі ризикує перетворитися на військовий полігон, на якому “проводитимуть свої ракетні ігрища” США та Росія.

Про це йдеться у заяві партії “Яблуко”, переданій агентству УНІАН.

Автори заяви нагадують, що їхні західні колеги також виступили проти розміщення елементів американської системи ПРО в Польщі та Чехії. Зокрема, заступник керівника фракції лібералів у Європарламенті, член президії Вільної демократичної партії Німеччини Сільвина КОХ-МЕРІН закликала канцлера ФРН Ангелу МЕРКЕЛЬ як діючого голову ЄС вжити рішучих заходів проти розміщення елементів американської ПРО у Східній Європі.

Партія "Яблуко" вважає, що позиція європейських лібералів є інтелектуальною, логічною та вмотивованою вболіванням за майбутнє Європи. "Європейські ліберальні демократи вкотре довели свою здатність мислити категоріями загальноєвропейської безпеки", - йдеться у заяві "Яблука".

"Ми, вільні демократи України, поділяємо принципи безпеки, проголошені нашими колегами, і вважаємо, що, по-перше, військові та політичні ініціативи наших сусідів по європейському дому повинні підвищувати безпеку континенту, а не навпаки - створювати нові загрози; по-друге, не можна підвищувати безпеку одних держав за рахунок створення загроз для інших", - наголошується у заяві “Яблука”.

"Ми не хочемо, аби наша країна стала зоною ядерних боїв. Адже Україна належить до числа тих небагатьох країн світу, населення яких не з підручників знає, що таке "зона відчуження, ми вже пережили одну ядерну катастрофу", - зазначили члени "Яблука", додавши, що докладуть усіх зусиль, аби запобігти перетворенню України на зону підвищеної геополітичної небезпеки. “Для цього українські ліберали співпрацюватимуть зі своїми західноєвропейськими колегами і спільними інтелектуальними зусиллями перетворюватимуть єдину демократичну Європу на безпечний континент”, - сказано в заяві.

"Ми розуміємо, що траєкторія амбіцій лідерів двох наддержав пролягає нині через Україну, і ми збираємося протидіяти цим ігрищам, а не підігрувати їм", - наголосили члени “Яблука”.